Smolensk NGS'ye İHA Saldırısı: Rusya'dan Ukrayna İddiası

Rosatom, İHA'nın santralde hasara yol açtığını bildirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Açıklamaya göre, 12 Eylül tarihinde, Moskova saatiyle 03.52 sularında Smolensk NGS sanayi bölgesinde, 3. güç ünitesinin bulunduğu alana giren Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirildi. Rosatom, düşürülen İHA'nın 3. güç ünitesinin havalandırma borusunun yakınında patladığını bildirdi.