Smolensk NGS'ye İHA Saldırısı: Rusya'dan Ukrayna İddiası

Rusya, Ukrayna ordusunun 12 Eylül'de Smolensk NGS'nin 3. güç ünitesine İHA ile saldırdığını, İHA'nın düşürüldüğünü ve nükleer güvenliğin sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:08
Rosatom, İHA'nın santralde hasara yol açtığını bildirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Smolensk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Açıklamaya göre, 12 Eylül tarihinde, Moskova saatiyle 03.52 sularında Smolensk NGS sanayi bölgesinde, 3. güç ünitesinin bulunduğu alana giren Ukrayna ordusuna ait bir İHA etkisiz hale getirildi. Rosatom, düşürülen İHA'nın 3. güç ünitesinin havalandırma borusunun yakınında patladığını bildirdi.

Açıklamada, patlama nedeniyle ve hasar görüldüğü belirtildi.

Rosatom, olayda ölen veya yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı ve "Kolluk kuvvetleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nükleer santralin güvenliği sağlandı." ifadelerine yer verdi.

Santralin çevresindeki ve bulunduğu bölgedeki radyasyon seviyesinin değişmediği ve standartlara uygun olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, şimdilik Smolensk NGS'deki üç güç ünitesinin de normal bir şekilde çalıştığı bilgisi verildi.

Rosatom açıklaması, 24 Ağustos'ta Ukrayna ordusunun Kursk NGS'ye yönelik bir İHA saldırısı düzenlediği anısına da atıfta bulundu.

