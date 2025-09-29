Smotrich: Ateşkese Destek İçin Philadelphi Koridoru'nda İşgal Şartı

İsrailli Bakanın talepleri, Trump'ın önerdiği ateşkes planı tartışılıyor

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkes teklifine destek vermek için bazı koşullar sundu. Smotrich, bu taleplerini sosyal medya platformu X üzerinden, bugün Beyaz Saray'da ateşkes teklifini görüşecek olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik bir mesajla paylaştı.

Smotrich ve partisi, teklifin kabulü için öncelikli olarak Hamas'ın Gazze'den tamamen çekilmesini ve tüneller dahil olmak üzere Gazze'deki Kassam Tugayları'na ait askeri yapıların yıkılmasını şart koştu.

Ayrıca Smotrich, İsrail askerlerine Gazze Şeridi'nin tamamında operasyon verilmesini talep etti ve Mısır ile Gazze arasındaki sınır bölgesinde yer alan Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesini istedi. Smotrich, Filistin yönetiminin Gazze'deki idarede pay sahibi olmamasını da koşullar arasında sıraladı.

Smotrich bu talepleri kendileri için "kırmızı çizgi" olarak nitelendirirken, aksi takdirde olası bir ateşkes anlaşmasına kendisi ve partisinin destek vermeyeceğini belirtti.

Philadelphi Koridoru, Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı içeriyor. Burada işgalin devam etmesi, Gazze'de 2006'dan bu yana uygulanan ablukayı daha da ağırlaştırma riski taşıyor.

Trump'ın planına dair sızan ayrıntılar

Basına yansıyan bilgilere göre Trump'ın planı çerçevesinde, Hamas ve İsrail anlaşırsa saldırılar duracak ve 48 saat içinde Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin teslim edilmesi öngörülüyor.

Plan, Gazze'nin bir süreliğine teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilmesini, güvenliğin bir barış gücü tarafından sağlanmasını ve güvenlik koşulları sağlandıkça İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesini içeriyor. Geçici yönetim, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra idareyi devredecek.

Plan ayrıca Hamas'ın silah bırakmasını, Hamas yöneticilerinin bölgede kalmak istiyorlarsa dokunulmamasını ve gitmek isteyen yöneticilere başka ülkelere gitme izni verilmesini öngörüyor. Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmeye zorlanmayacağı; isteyenlerin gitse bile geri dönebileceği vurgulanıyor.