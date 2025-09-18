Smotrich'in 'Gazze gayrimenkul' Sözü: Filistin'den Soykırım ve Tehcir İtirafı

Filistin, Bezalel Smotrich'in Gazze'yi 'gayrimenkul' görmesini soykırım ve zorla tehcir planlarının itirafı sayarak acil müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 12:25
Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 bini aşkın Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'nin "gayrimenkul" olarak görülmesini, soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olarak değerlendirdi.

Tepkiler ve resmi açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına" yönelik sözlerine sert tepki gösterildi.

Açıklamada, "İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'ni bir emlak olarak paylaşma veya satma yönünde yaptıkları kışkırtıcı çağrıları son derece tehlikeli buluyoruz." ifadesine yer verildi ve Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik yaklaşımının soykırım ve tehcir planlarının resmi itirafı olduğu vurgulandı.

İddiaların taşıdığı tehlike

Filistin tarafı, İsrail'in bu yaklaşımının bölgedeki Filistin halkını zorla yerinden etmeyi ve Gazze Şeridi'ni tümden yok etmeyi amaçladığını öne sürdü. Açıklamada, "Gazze Şeridi, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin kararlarına göre Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır. Gazze Şeridi, satılığa çıkarılmış veya ırkçı sömürge valilerinin korsanlığındaki boş bir toprak parçası olarak gören her türlü yaklaşımı da reddediyoruz." denildi.

Ayrıca uluslararası toplumun Gazze'deki sivillere yönelik suçları durdurma konusundaki yetersizliğine dikkat çekilerek, İsrail hükümetinin saldırılarına son vermesi için acil müdahale talep edildi.

Açlık ve kuşatma eleştirisi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminin yaklaşık iki yıldır abluka altında tuttuğu ve bombaladığı Gazze Şeridi'nde açlığı bir savaş silahı olarak kullanmasını da kınadı.

Smotrich'in sözleri

Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze'de yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağı sorusuna yanıt verirken, Gazze'de "zengin bir emlak ganimeti" olduğunu ileri sürdü ve savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını söyledi: "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor."

Smotrich ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

