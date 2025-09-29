Smotrich: Netanyahu'nun Katar Özrü 'Utanç'

Bezalel Smotrich, Netanyahu'nun 9 Eylül'deki Doha saldırısı nedeniyle Katar'dan özürünü 'utanç' olarak nitelendirip Münih Anlaşması'na benzetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 23:20
Smotrich: Netanyahu'nun Katar Özrü 'Utanç'

Smotrich Netanyahu'nun Katar Özrünü 'Utanç' Olarak Niteledi

Özür Münih Anlaşması'na benzetildi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırı nedeniyle Katar'dan özür dilemesini 'utanç' olarak nitelendirdi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun özrünü 1938'te Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören Münih Anlaşması'na benzetti.

Paylaşımında, 'Bugün, 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü.' ifadesini kullanan Smotrich, İngiltere'nin önemli başbakanlarından Winston Churchill'in Münih Anlaşması üzerine söylediği 'İngiltere, aşağılanma ile savaş arasında seçim yapmalıydı. Aşağılanmayı seçti ve bu nedenle savaşmak zorunda da kalacak' sözlerini aktardı ve Netanyahu'nun özrünü tekrar 'utanç' olarak tanımladı.

Diğer yandan, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir da Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki göstererek, Doha'ya düzenlenen saldırının 'önemli, adil ve ahlâki' olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' ifadeleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
2
Sumud Filosu'nda 4 aktivist olumsuz hava nedeniyle Marmaris'e tahliye edildi
3
Kahramankazan'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
BM Cenevre'de Fransa'daki İnsan Hakları İhlalleri Gündeme Geldi
5
İtalya ve Bahreyn'den Gazze'ye 'tam ve güvenli' insani yardım çağrısı
6
Atıl Kutoğlu'na Viyana'dan Gümüş Onur Madalyası
7
Çin'de Myanmar Bağlantılı 'Ming Ailesi'nden 16 Kişiye İdam Cezası

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı