Smotrich: Netanyahu'nun Katar Özrü 'Utanç'

Smotrich Netanyahu'nun Katar Özrünü 'Utanç' Olarak Niteledi

Özür Münih Anlaşması'na benzetildi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırı nedeniyle Katar'dan özür dilemesini 'utanç' olarak nitelendirdi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun özrünü 1938'te Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında imzalanan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören Münih Anlaşması'na benzetti.

Paylaşımında, 'Bugün, 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü.' ifadesini kullanan Smotrich, İngiltere'nin önemli başbakanlarından Winston Churchill'in Münih Anlaşması üzerine söylediği 'İngiltere, aşağılanma ile savaş arasında seçim yapmalıydı. Aşağılanmayı seçti ve bu nedenle savaşmak zorunda da kalacak' sözlerini aktardı ve Netanyahu'nun özrünü tekrar 'utanç' olarak tanımladı.

Diğer yandan, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir da Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesine tepki göstererek, Doha'ya düzenlenen saldırının 'önemli, adil ve ahlâki' olduğunu savunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' ifadeleriyle yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.