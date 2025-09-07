Smotrich'ten Batı Şeria İlhakı Çağrısı: 'Egemenlik Zamanı Geldi'

Smotrich'ten Batı Şeria ilhak çağrısı: "Egemenlik zamanı geldi"

Siyasi destek iddiaları ve tartışmalı yüzde 82 vurgusu

Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak planının hızlandırılması çağrısında bulunarak sosyal medya paylaşımında, "Egemenlik zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Smotrich, Amerikan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Egemenlik zamanının geldiğini, Likud bakanlarının (27 bakandan 14'ü) bu planı desteklediğini ve İsrail vatandaşlarının çoğunluğunun da aynı görüşte olduğunu" savundu.

Smotrich, paylaşımında ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İsrail halkının tamamı sizi destekleyecek ve yanınızda duracak... Egemenlik zamanı geldi." ifadelerini tekrarladı.

Öte yandan, Yisrael Hayom gazetesine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz da dahil olmak üzere Likud Partisi bakanlarının büyük çoğunluğu, Smotrich'in geçen hafta önerdiği plana destek veriyor.

Smotrich daha önce 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen "boş arazilerin" tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulunmuş ve Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak zamanının geldiğini savunmuştu.