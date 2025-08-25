Smotrich'ten Lion'a: "Sana para vereceğim, sen de Tapınağı inşa edeceksin"

Konferansta yapılan açıklama, Harem-i Şerif tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs Belediye Başkanı Moşe Liona, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa yerine Süleyman Tapınağının inşa edilmesi için para vereceğini söyledi.

Olay, Walla haber sitesinin aktardığına göre dün Batı Kudüs’teki Uluslararası Kongre Merkezinde, bir hahamın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen konferansta meydana geldi. Haberde, Lionun salonda izleyiciler arasında bulunduğu sırada Smotrich’in binlerce kişinin önünde gülümseyerek ona, "Sana para vereceğim, sen de Tapınağı inşa edeceksin." dediği belirtildi.

Kudüs Belediye Başkanı Moşe Lion, Smotrich’in sözlerine karşılık olarak, "Sen Kudüs’ün sahip olduğu en iyi Maliye Bakanı'sın." yanıtını verdi.

Smotrich’in bu açıklaması, Mescid-i Aksaya atıfta bulunarak Harem-i Şerife dair İsrail politikasında "gerçek bir değişimin" tartışıldığı bir döneme denk geldi. Haberde ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı bakanların prosedürleri ihlal ederek Harem-i Şerif’e girip dua ve secde ettikleri; İsrail Başbakanlığı ise mevcut statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, haberde Filistinlilere ve İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik düşmanca açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki soykırımına verdiği destek ve işgal politikalarındaki ısrarıyla tanınıyor.

Haberde ayrıca, Tel Aviv yönetiminin 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin verdiği; bu baskınların artmasıyla Mescid-i Aksa yerine sözde Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi çağrılarının da yoğunlaştığı vurgulandı.

Filistinliler ise İsrail’in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme ve Arap-İslam kimliğini yok etme suçlarını artırdığını belirtiyor. Uluslararası kararlara dayanarak 1967 işgalini ve 1980’deki ilhakı tanımayan Filistinliler, Doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.