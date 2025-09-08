Smotrich'ten sert tehdit: Batı Şeria köyleri Refah ve Beyt Hanun gibi olacak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ramot saldırısının ardından Batı Şeria köylerini Refah ve Beyt Hanun'a çevirmekle tehdit etti; Filistin Yönetimi kınadı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:52
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs'teki Ramot Kavşağı'nda 6 kişinin öldüğü saldırının ardından Batı Şeria'daki bazı köyleri Gazze'deki yıkım bölgeleri Refah ve Beyt Hanun ile karşılaştırarak tehdit etti.

Smotrich'in açıklaması

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin yönetimini hedef aldı ve "Filistin yönetimi haritadan silinmeli." ifadesini kullandı. Bakan, saldırıyı düzenleyen iki kişinin Batı Şeria'daki köylerinin Gazze'de yerle bir edilen Refah ve Beyt Hanun gibi görünmesi gerektiğini savundu.

Filistin Yönetimi'nin tepkisi

Bu tehditler sürerken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramot'taki saldırıyı kınadı. Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Filistinli ve İsrailli sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ben-Gvir'den silahlanma çağrısı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise vatandaşlara silahlanma çağrısında bulundu. Ben-Gvir, ülkenin yüksek mahkemesinin Filistinli tutukluların cezaevi şartlarını iyileştirme kararını eleştirdi; hapishanelerde uygulanan sert muamelenin "caydırıcılık sağladığını" iddia etti ve silahlanmanın saldırıda daha fazla İsraillinin ölmesini önlediğini öne sürdü. Ayrıca son bir hafta içinde bazı Filistinlilerin ve ailelerinin sınır dışı edilmesine ilişkin 35 emir imzaladığını, bu emirleri İçişleri ve Adalet Bakanı Yariv Levin'in onaylayacağına inandığını belirtti.

Ramot Kavşağı saldırısının ayrıntıları

Olay, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınındaki Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı. İsrail basını, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin Ramallah yakınlarındaki köylerden geldiğini öne sürdü. Olayın ardından ordu, işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattı.

