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SNHR Müdürü Abdülgani: Esed Rejimi Savaş Suçlarına Karışan 6 Bin Subayı Kaydetti

SNHR Müdürü Fadl Abdülgani, Esed rejiminin savaş suçlarına karışmış 6 bin subaya dair belgeleri paylaştı ve adalet çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:28
SNHR Müdürü Abdülgani: Esed Rejimi Savaş Suçlarına Karışan 6 Bin Subayı Kaydetti

Esed Rejimi ve Savaş Suçları

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Müdürü Fadl Abdülgani, Beşşar Esed rejiminin savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara karışan 6 binden fazla subayın kimlikleriyle işledikleri suçların ayrıntılarına dair belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Abdülgani, Suriye'de sivillere yönelik işlenen insan hakları ihlallerine karşı yapılması gerekenlerin altını çizdi.

Adalet Çağrısı

Abdülgani, Esed ve tüm yüksek rütbeli subayların, Suriye'de kurulacak ulusal mahkemede hesap vermesi gerektiğini belirtti. Yeni hükümetin hızlı bir şekilde bu kişilerin yargılanmasına başlaması gerektiğini söyleyen Abdülgani, aksi takdirde Esed rejiminin kurbanları arasında öfkenin büyüyebileceğini ifade etti.

Sivil Toplumun Beklentileri

Ülkelerine dönmeyi bekleyen milyonlarca Suriyeli, adaletin sağlanmasını en temel şart olarak görüyor. Abdülgani, 'Adalet tesis edilirse, Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmek için ellerini taşın altına koyacaklardır.' diye konuştu.

Uluslararası İş Birliği

Uluslararası kurum ve kuruluşların yeni hükümetle iş birliği yapması gerektiğine değinen Abdülgani, 'Serbest bırakılan 30 bin kişiye rağmen hala 100 binden fazla kayıp var. Bu konuda bağımsız bir yargı sisteminin kurulması kritik önem arz ediyor.' ifadelerini kullandı.

İşkence ve Mağdur İfşaları

Esed rejiminin gözaltı merkezlerinde sivillere yönelik uyguladığı işkenceyi vurgulayan Abdülgani, kaybolan kişilerin çoğunun bu merkezlerde yaşamını yitirdiğini belirtti. 'Hapishanelerden çıkanların yaşadığı travmalar, bu sistemin acımasızlığını gösteriyor.' dedi.

Gelecek İçin Umut

Abdülgani, Suriyelilerin dil, din ve mezhep farklılıklarını bir kenara bırakıp birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. 'Suriye’nin özgürlüğü için canlarını feda eden aktivistleri unutmamalı ve toplumda çatışmayı körüklemeden barış sağlamaya çalışmalıyız.' dedi. Yeni hükümetten beklentileri ise demokratik değerlere bağlı, saygı gösteren bir yönetim olarak ifade etti.

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