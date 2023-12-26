Soba sanıp, buzdolabını yaktı: Yaşlı kadının yürek yakan sonu

Giresun'da bir katta tek başına yaşayan alzheimer hastası olan Hayriye Yılmaz, buzdolabındaki odunu soba zannederek yaktı. 81 yaşındaki talihsiz kadın, çıkan yangında şiddetli dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.

Soba sanıp, buzdolabını yaktı: Yaşlı kadının yürek yakan sonu
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Giresun'da olay akşam saatlerinde merkez Bozteke köyünde gerçekleştiği bildirildi. Alzheimer hastası olan Hayriye Yılmaz'ın tek başına yaşadığı evde sobayı yakmaya çalıştığı iddia edildi. Yılmaz ocak yerine buzdolabını açarak içindeki odunları yaktı.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Soba sanıp, buzdolabını yaktı Yaşlı kadının yürek yakan sonu

Ev kısa sürede yoğun dumanla kaplanırken, yangını fark eden komşular, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını kısa süre içerisinde söndürürken yapılan aramada 81 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Yangının çıkardığı yoğun duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenilen yaşlı kadının cesedi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılması adına hastane morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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