Soba sanıp, buzdolabını yaktı: Yaşlı kadının yürek yakan sonu

Giresun'da olay akşam saatlerinde merkez Bozteke köyünde gerçekleştiği bildirildi. Alzheimer hastası olan Hayriye Yılmaz'ın tek başına yaşadığı evde sobayı yakmaya çalıştığı iddia edildi. Yılmaz ocak yerine buzdolabını açarak içindeki odunları yaktı.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI





Ev kısa sürede yoğun dumanla kaplanırken, yangını fark eden komşular, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını kısa süre içerisinde söndürürken yapılan aramada 81 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Yangının çıkardığı yoğun duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenilen yaşlı kadının cesedi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılması adına hastane morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.