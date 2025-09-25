Sofya'da Mitolojik Dönüşümler Sergisi — Türk Kağıt Sanatı

Misyon Galerisi, Sofya

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Dışişleri Bakanlığı Devlet Kültür Enstitüsü işbirliğiyle Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına bağlı Misyon Galerisinde açılan “Mitolojik Dönüşümler” sergisi, Türk sanatçıların kağıt sanatı eserlerini Sofya’da buluşturdu.

Sergide, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Şükran Tümer, Neslihan Çakır, Benay Durmuş ve Mutlu Erbay'ın kağıt sanatı çalışmaları yer aldı. Organizasyon, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, açılış konuşmasında sanatın uluslar arasında yakınlaşma sağladığını vurgulayarak, "Kültür ve sanatın, kültürler arasında köprüler kuran evrensel bir dil konuştuğuna inanıyoruz." dedi. Uyanık, büyükelçilik olarak bu yıl Bulgaristan’da 15’ten fazla kültürel etkinlik düzenlediklerini ve sanat yoluyla halklar arası diyaloğu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükelçi Uyanık, konuk edilen beş sanatçının Türkiye ile Bulgaristan arasında kültürel diyalog, karşılıklı saygı ve yaratıcı deneyim paylaşımı mesajını taşıdığını ekledi.

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şükran Tümer, AA’ya verdiği demeçte sergideki tüm eserlerin Ege mitolojisinin öykülerini betimlediğini, "Tanrı ve tanrıçaları anlattık ve her bir eserin içerisinde Artemis’ten Terra’ya, Dafne’den defne ağacına kadar birçok öykü var." ifadeleriyle açıkladı. Tümer, eserlerin kağıttan yapıldığını, dönüşümlü olduklarını ve boya olarak Türk kahvesi kullandıklarını söyledi.

Tümer ayrıca, İzmir ve Bulgaristan’da yaşanan yangınlara dikkat çeken eserler de sunduklarını belirterek, "Yangınların kötülüğünü anlatmaya çalıştık. Tüm bu eserleri toprağa bile gömsek, hiçbir atık maddesi kalmaksızın, sıfır atıkla yok olacaklar." dedi.

Prof. Dr. Fethiye Erbay ise sanatın disiplinlerarası bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Geçmiş kültürel değerleri günümüze taşımak için bir eserle katılıyorum bu sergiye." diye konuştu.

Genç sanatçı Benay Durmuş ise sergide rulo haline getirilen kraft kağıt üzerine sepet örme tekniğiyle geliştirdiği eserlerle yer aldığını aktardı.

Açılışa çeşitli partilerin milletvekilleri ile kültür ve sanat çevreleri temsilcileri katıldı. Sergi 10 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

