Sofya'da Mitolojik Dönüşümler Sergisi — Türk Kağıt Sanatı

Sofya'da açılan 'Mitolojik Dönüşümler' sergisi, beş Türk sanatçının kağıt sanatıyla mitolojik temaları ve kültürel diyaloğu ön plana çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:35
Sofya'da Mitolojik Dönüşümler Sergisi — Türk Kağıt Sanatı

Sofya'da Mitolojik Dönüşümler Sergisi — Türk Kağıt Sanatı

Misyon Galerisi, Sofya

Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Dışişleri Bakanlığı Devlet Kültür Enstitüsü işbirliğiyle Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına bağlı Misyon Galerisinde açılan “Mitolojik Dönüşümler” sergisi, Türk sanatçıların kağıt sanatı eserlerini Sofya’da buluşturdu.

Sergide, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Şükran Tümer, Neslihan Çakır, Benay Durmuş ve Mutlu Erbay'ın kağıt sanatı çalışmaları yer aldı. Organizasyon, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, açılış konuşmasında sanatın uluslar arasında yakınlaşma sağladığını vurgulayarak, "Kültür ve sanatın, kültürler arasında köprüler kuran evrensel bir dil konuştuğuna inanıyoruz." dedi. Uyanık, büyükelçilik olarak bu yıl Bulgaristan’da 15’ten fazla kültürel etkinlik düzenlediklerini ve sanat yoluyla halklar arası diyaloğu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükelçi Uyanık, konuk edilen beş sanatçının Türkiye ile Bulgaristan arasında kültürel diyalog, karşılıklı saygı ve yaratıcı deneyim paylaşımı mesajını taşıdığını ekledi.

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şükran Tümer, AA’ya verdiği demeçte sergideki tüm eserlerin Ege mitolojisinin öykülerini betimlediğini, "Tanrı ve tanrıçaları anlattık ve her bir eserin içerisinde Artemis’ten Terra’ya, Dafne’den defne ağacına kadar birçok öykü var." ifadeleriyle açıkladı. Tümer, eserlerin kağıttan yapıldığını, dönüşümlü olduklarını ve boya olarak Türk kahvesi kullandıklarını söyledi.

Tümer ayrıca, İzmir ve Bulgaristan’da yaşanan yangınlara dikkat çeken eserler de sunduklarını belirterek, "Yangınların kötülüğünü anlatmaya çalıştık. Tüm bu eserleri toprağa bile gömsek, hiçbir atık maddesi kalmaksızın, sıfır atıkla yok olacaklar." dedi.

Prof. Dr. Fethiye Erbay ise sanatın disiplinlerarası bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Geçmiş kültürel değerleri günümüze taşımak için bir eserle katılıyorum bu sergiye." diye konuştu.

Genç sanatçı Benay Durmuş ise sergide rulo haline getirilen kraft kağıt üzerine sepet örme tekniğiyle geliştirdiği eserlerle yer aldığını aktardı.

Açılışa çeşitli partilerin milletvekilleri ile kültür ve sanat çevreleri temsilcileri katıldı. Sergi 10 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da Türk sanatçıların eserlerinden oluşan “Mitolojik Dönüşümler”...

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da Türk sanatçıların eserlerinden oluşan “Mitolojik Dönüşümler” konulu sergi açıldı. Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Dışişleri Bakanlığı Devlet Kültür Enstitüsü ile yakın işbirliğiyle düzenlenen sergide, Neslihan Çakır (solda), Mutlu Erbay (sol 2), Şükran Tümer (ortada), Prof. Dr. Fethiye Erbay (sağ 2) ve Benay Durmuş (sağda) isimli sanatçıların kağıt sanatı dalında eserleri yer aldı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da Türk sanatçıların eserlerinden oluşan “Mitolojik Dönüşümler”...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim