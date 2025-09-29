Sofya'da Robbie Williams Ekibinden Rüşvet: 2 Trafik Polisi Gözaltında

Sofya'da Robbie Williams'ın Ekibinden Rüşvet İddiası: 2 Polis Gözaltında

Disiplin soruşturması başlatıldı, ekipman taşıyan 4 kamyon durduruldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet aldığı iddia edilen iki trafik polisi gözaltına alındı.

Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, basına yaptığı açıklamada, Robbie Williams'ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyon'un Sofya girişinde durdurulduğunu ve iki Bulgar polisinin araç personelinden rüşvet aldığı bilgisini paylaştı.

Şoförlerin suç duyurusunda bulunması üzerine iki polis hakkında derhal disiplin işlemi başlatıldığı, işlerine son verildiği ve gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada, kurumlar arasında tam işbirliği sağlandığı vurgulandı.

Karacov, şöyle konuştu: "Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yolsuzluk yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz."

Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden yüzer avro, Hollandalı şoförden de 300 avro rüşvet aldıklarını duyurdu.

Robbie Williams, dün Sofya'da 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi.