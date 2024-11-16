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SoGreen Projesi ile 81 İlde Yeni İş Fırsatları Kapısı Açılıyor

Dünya Bankası destekli SoGreen Projesi ile kadın ve genç girişimciler ile KOBİ'lere 400 milyon dolarlık destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 13:43
SoGreen Projesi ile 81 İlde Yeni İş Fırsatları Kapısı Açılıyor

SoGreen Projesi ile Yeni İstihdam Fırsatları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından duyurduğu Dünya Bankası destekli 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi ile Türkiye genelinde iş ve istihdam alanları açılacağını belirtti.

Projenin Detayları

SoGreen Projesi, 81 ilde kadın ve genç girişimcilerin yanı sıra KOBİ'ler için sağlanan desteklerle yeni iş fırsatları oluşturmayı hedefliyor. Proje, kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek ve farklı kesimlere yönelik çeşitli destek programı sunulacak.

Kapsayıcı Destekler

Proje kapsamında sağlanacak desteklerin detayları şu şekilde:

  • KOBİ'lere faizsiz finansman desteği
  • Mikro/küçük girişimcilere yönelik hızlandırıcı hibe desteği
  • Kadın ve genç girişimcilere kuluçka hibe desteği
  • İstihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği

Hedef: Sosyal Refah

Uygulama birimi olarak Bakanlık tarafından yürütülecek proje, 26 kalkınma ajansı tarafından desteklenecek olup, sürdürülebilir istihdam yaratan projelere büyük katkılar sağlayacak.

Bakan Kacır'dan Vurgu

Bakan Kacır, gerçekleştirecekleri bu projeyle sosyal refaha katkı sunacaklarını ifade ederken, “Dünya Bankası işbirliği ile hayata geçirdiğimiz SoGreen Projesi ile yeni istihdam alanları oluşturacak ve sosyal kapsayıcılığı artıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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