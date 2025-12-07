Soğuk Hava Çocuklarda Enfeksiyonları Artırdı: Uzmandan Korunma Önerileri

Aralık ayı ve artan enfeksiyon riski

Havaların zaman zaman sıcak, zaman zaman dondurucu soğuk seyretmesi, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve benzeri hastalıkların artışına neden oldu. Aralık ayına girdiğimiz bu günlerde, aileleri uyaran uzmanlar, alınabilecek basit ama etkili önlemleri sıraladı.

Uzman uyarısı: Kapalı ortamlar ve hassas bağışıklık

Acıbadem Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eren Erseven, hava sıcaklıklarının düşmesiyle çocukların daha fazla kapalı alanda vakit geçirdiğini belirtti. Dr. Erseven, ilkokul, kreş ve anaokulu çağındaki çocukların kendilerini koruyamadıkları için enfeksiyon bulaşma riskinin arttığını söyledi.

Sık görülen hastalıklar

Dr. Erseven, bu dönemde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı, nezle, farenjit), grip (influenza) ve RSV’nin (Respiratuar Sinsityal Virüs) sık görüldüğünü vurguladı. RSV’nin özellikle iki yaş altı çocuklarda ciddi solunum sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca orta kulak enfeksiyonu, sinüzit ve mide-bağırsak enfeksiyonları (gastroenterit) da bu dönemde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor.

Basit önlemler, sağlıklı bireyler

Dr. Erseven'e göre enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolu günlük hayatta alınan basit önlemler. Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı; sabunla en az 20 saniye süren doğru el yıkama, hastalıkların önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir.

Kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı, dengeli ve bağışıklığı destekleyen beslenme öncelikli tutulmalıdır. Taze sebze ve meyve tüketimi, yeterli protein ve sıvı alımı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyku, giyim ve aşı hatırlatması

Uyku düzeninin beslenme kadar önemli olduğunu belirten Dr. Erseven, yeterli ve kaliteli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Grip aşısı risk grubundaki çocuklar için öneriliyor ve rutin aşıların güncel tutulması gerektiği hatırlatıldı. Çocukların hava şartlarına uygun, ne terletmeye ne de üşütmeyecek kat kat ve nefes alan giysilerle giydirilmesi önem taşıyor.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Her ateşin panik nedeni olmadığını belirten Dr. Erseven, bazı belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hekim değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurguladı. Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı, hırıltılı solunum, beslenememe, aşırı halsizlik, devam eden kusma veya ishal durumlarında özellikle iki yaş altı çocuklarda derhal doktor başvurulmalıdır.

Değişken hava şartlarında hastalıkların arttığı ancak çoğunun önlenebilir olduğunu söyleyen Dr. Erseven, bilinçli ebeveynlik, erken önlem ve çocukların bağışıklığını desteklemenin bu süreci daha sağlıklı geçirmede belirleyici olduğunu hatırlattı. Koruyucu sağlık önlemleri tedaviden her zaman daha değerlidir.

