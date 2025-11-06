Söğüt'e 100 Konut: 'Yüzyılın Konut' Projesi Başlıyor

Söğüt'te 'Yüzyılın Konut' kapsamında 100 TOKİ konutu inşa edilecek; başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02
Proje ve Genel Bilgiler

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Yüzyılın Konut' projesi kapsamında 100 konutlık bir TOKİ uygulaması hayata geçirilecek. Proje, 81 ilde gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut hedefinin bir parçası olarak planlanıyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen ’Yüzyılın Konut’ projesi kapsamında ilçemizde 100 konutluk önemli bir yatırım hayata geçiyor. Söğüt’te modern yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlayacak. 2027 yılında tamamlanması planlanan projeyle birlikte vatandaşlara konforlu, güvenli ve sosyal donatılarıyla öne çıkan bir yaşam alanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Kuralar 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden ise herhangi bir başvuru bedeli alınmayacak. Vatandaşlarımız başvurularını T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bu proje ile Söğüt’ümüzde modern yaşam alanları oluşturulacak, vatandaşlarımız için alışveriş ve sosyal yaşam kolaylığı sağlanacak. Söğüt’ün gelişimine katkı sunacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Başvuru ve Takvim

Proje kapsamındaki konutlara başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Kura işlemleri ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlenirken; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvuru bedeli alınmayacak.

Vatandaşlar başvurularını T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Beklenen Etki

Projeyle Söğüt’te modern yaşam alanları oluşturulması, sosyal donatılar ve alışveriş imkanlarıyla ilçenin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yerel yönetim yetkilileri, projenin Söğüt’ün gelişimine olumlu katkı sunmasını diledi.

