Söğüt'e Modern Anaokulu: Protokol İmzalandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir maden firması arasında Kayhan Mahallesi'nde yapılacak modern anaokulunun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol ve proje

Bilecik Valiliği öncülüğünde düzenlenen protokole göre, anaokulu firma tarafından finanse edilecek ve Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun şekilde anahtar teslim olarak tamamlanıp Söğüt'e kazandırılacak.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yaptığı açıklamada: "Söğüt’ün eğitim altyapısını güçlendirecek bu yatırımın, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ise eğitime yapılan bu tür yatırımların gelecek nesiller için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, projenin kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağını ifade etti.

