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Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Yeni Bir Soluk: Yörük Sahnesi Kuruldu

743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde ilk kez Yörük Sahnesi kurulmuş, çeşitli kültürel etkinlikler yapılmıştır.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:22
Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Yeni Bir Soluk: Yörük Sahnesi Kuruldu

Yörük Kültürüne Adanmış Bir Etkinlik

Söğüt ilçesinde bu yıl 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikte bu sene ilk kez sahneye çıkan Yörük grupları, yöresel oyunlar ve müzik dinletileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Yöresel Performanslar ve Misafir Sanatçılar

İzmir, Isparta, Muğla ve Eskişehir gibi çeşitli illerden gelen Yörük grupları, bir günlük kurulan Yörük Sahnesi’nde performanslarını sergiledi. Aynı zamanda Kazakistan ve Irak'tan gelen Türkmen sanatçılar da etkinlikte yer aldı. Şenliklerin organizasyonunu üstlenen Karakeçili Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Fadime Uzun, bu yıl sahnenin kurulmasının katılımcılar için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Şenliklerin Geleceği

Uzun, etkinlikte daha önce katılımcıların çadırlarında gösteriler sunduğunu, bunun da insanlara ulaşmayı zorlaştırdığını belirtti. Bu yılki değişiklikle birlikte sahne performanslarının düzenli olarak yapılmasının sağlandığını ve seyirci sayısının arttığını vurguladı. Uzun, "Seneye bu sahnenin üç gün boyunca kurulmasını istiyoruz," diyerek, uzun yıllara dayanan bu geleneğin sürdürülmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlik, yarın itibarıyla sona erecek olup, Yörük kültürünü yaşatma ve tanıtma amacını gütmektedir.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bu sene ilk kez kurulan ikinci sahnede Yörükler, katılımcılara çeşitli performanslar gerçekleştirdi.

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