Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı

Ayşe Küflü İlkokulu öğrencileri, 2-A'dan Rıdvan Osman Keçeci öncülüğünde kumbaralarını Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:15
Küçük yaşta dayanışma örneği

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ayşe Küflü İlkokulunda 2-A sınıfı öğrencisi Rıdvan Osman Keçeci, kumbarasındaki birikimi Filistin halkına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi. Küçük ama kararlı adımı, çevresinde büyük takdir topladı.

Bu dayanışmaya okulun diğer sınıfları da katıldı. 3-B sınıfındaki öğrenciler de kendi kumbaralarındaki tüm paraları Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı. Yaşları küçük olsa da gösterdikleri dayanışma, okul yönetimi ve öğretmenlerin dikkatini çekti.

Okul Müdürü Sıddık Gümüş konuyla ilgili olarak, "Rıdvan’ın bu örnek davranışı için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini gösteren bir adım oldu" dedi.

