ŞOK Marketler 9 Ayda 199 Milyar TL Ciro, 11 bin 57 Mağaza

ŞOK Marketler, 2025'in ilk 9 ayında 199 milyar TL ciro ve 11 bin 57 mağaza ile büyümesini sürdürdü; yerli üretim ve kadın kooperatiflerine destek devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:53
ŞOK Marketler 2025'in İlk 9 Ayında Büyümesini Sürdürüyor

199 milyar TL ciro ve 11 bin 57 mağaza ile yaygın büyüme

Perakende zinciri ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, Türkiye’nin 81 ilindeki yaygın mağaza ağıyla bu dönemde 199 milyar TL ciroya ve 11 bin 57 mağazaya ulaşarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Firma, temel ihtiyaç ürünlerini müşterilere uygun fiyatla sunma hedefini korurken, dönem boyunca uygulanan kampanyalar ve fiyat avantajlarıyla tüketici bütçesine katkı sağlamaya devam etti. Özellikle adı geçen kampanyalar arasında 100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları yer alıyor.

Öz markalar ve yerli üretime destek

ŞOK Marketler, öz markaları ve tedarik modelinde yürüttüğü uygulamalarla yerli üretimi desteklemeye devam ediyor. Tarladan Sofraya tedarik modeliyle çiftçiden doğrudan alım yapan firma, tüketicilere ekonomik ve sağlıklı ürünler sunmayı hedefliyor.

Şirketin sosyal sorumluluk projeleri de gündemde. Kadın kooperatifleriyle yürütülen 'ŞOK’ta Ben de Varım' projesi kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki kadın kooperatiflerinden temin edilen el emeği ürünler, seçili mağazalarda müşterilerle buluşturuluyor. Proje, kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik ve sosyal güçlenmelerine katkı sağlıyor.

Uğur Demirel'in değerlendirmesi

Kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerin bütçesine katkı sağladıklarını belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2025 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını değerlendirerek, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde istikrarlı büyümemizi sürdürürken müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırmak için kararlılıkla çalıştık. Her gün ucuz fiyat politikamız ve kazandıran kampanyalarımızla müşterilerimizin bütçesine destek oluyoruz. Mart ayındaki ‘100 Üründe Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını kasım ayında tekrar ederek müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz ‘ŞOK’ta Ben de Varım’ projemiz ve öz markalarımızla yerli üreticilere desteğimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı büyümemizi sürdürürken, perakende sektöründeki öncü uygulamalarımızla paydaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

