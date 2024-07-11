Sokak hayvanları için yeni düzenleme: Uyutma seçeneği için yeni kurallar...

Kuduz tehlikesi bulunan ve saldırgan sokak köpekleri için kurul toplanacak. Sokak köpekleri belediyeler tarafından toplanıp, barınaklara götürülecek. Bu köpekler kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak ve tekrar sokağa bırakılmayacak.

Belediyeler için Yeni Yükümlülükler

Belediyeler, barınaklar için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak ve bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak. Yerel yönetimlere bu koşulları sağlamak için iki yıl süre verilecek. Sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanları hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Sokağa Köpek Bırakanlara 60 Bin TL Ceza

Köpeğini sokağa bırakanlara ve yasaklı ırkların üretimini yapanlara 60 bin TL para cezası verilmesi planlanıyor. Hayvan Hakları Federasyonu, hayvanseverlerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, uyutma seçeneğine kurul şartı getirilmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Şenpolat, sonrasındaki süreci şöyle özetledi: "Bakım evine topladığınız tüm hayvanlar zamanla kalabalık oluşturacak ve yeni hayvanları almak için mevcut popülasyonu azaltmanız gerekecek. Bu hayvanları sahiplendirmek için yeterli talep olmadığından, içerdeki hayvanlar bir şekilde öldürülecek."



Şenpolat, meselenin merkezi idare tarafından ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bakanlık bünyesinde, özerk, liyakatli ve işi bilen veteriner hekimler, hayvan hakları savunucuları ve STK'lardan oluşan 300-400 kişilik birimle bu sorunu çözebilirsiniz." dedi.