Söke Belediyesi'nden Sosyal Proje: 100 Dönümlük Buğday Ekimi Başladı

Söke Belediyesi, yaklaşık 100 dönümlük arazide buğday ekimine başladı; ürünler una dönüştürülüp ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Söke Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü üretim projesinde yeni dönem çalışmaları başladı. Belediyeye ait tarım arazilerinde gerçekleştirilen buğday ekimiyle, üretim ve paylaşım hedefi yeniden hayata geçirildi.

Projenin kapsamı ve amaç

Belediye ekipleri, bu yıl ekim öncesi hazırlıklarını tamamladı ve yaklaşık 100 dönüm alanda buğday tohumlarını toprağa verdi. Elde edilecek ürünler hasat sonrası una dönüştürülecek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Başkan Arıkan'dan mesaj

Dr. Mustafa İberya Arıkan da ekim çalışmalarına katılarak tohumları kendi elleriyle toprağa serpti ve yeni üretim sezonunun startını verdi. Başkan Arıkan, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek olmadığını; aynı zamanda üreten, paylaşan ve dayanışmayı büyüten bir anlayış olduğunu vurguladı. Başkan Arıkan, 'Bu topraklarda filizlenen her buğday tanesi, paylaşmanın ve dayanışmanın sembolüdür' dedi.

Destek ve gelecek planları

Belediye, çalışmalarda Sulama Birliği'nden destek aldığını belirtti ve bu yıl ekim yapılan alanın arttığına dikkat çekti. Ayrıca, buğday hasadı sonrasında ilk kez ayçiçeği ekimi ve üretiminin de yapılacağı açıklandı.

Proje, hem yerel üretimi güçlendirmeyi hem de sosyal yardımlaşmayı öne çıkaran uygulamalı bir model sunuyor. Söke Belediyesi, bu girişimle ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek sağlamayı amaçlıyor.

