Söke Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi İyi Uygulama Listesinde

Söke Belediyesi, Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı platformunda 'İyi Uygulama Örnekleri' arasında yer alarak çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını tescilledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:12
Tescil, kapsam ve belediye çalışmaları

Söke Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının platformunda yer alan 'İyi Uygulama Örnekleri' listesine girdi.

Platformda Türkiye genelinden seçilen 56 belediye örnek uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu bu seçkiye Söke Belediyesi'nin dahil edilmesi, ilçede yürütülen çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarının resmi olarak tescillenmesi anlamına geliyor.

2023 yılında ilçe genelinde sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından kurulan Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün çalışmaları öne çıktı. Müdürlüğün uygulamaları arasında şantiye alanında gerçekleştirilen geri dönüşüm faaliyetleri, kompost gübre üretimi ve ilçe merkezine açılan Atık Market ile vatandaşların sürece aktif katılımının sağlanması bulunuyor.

Başkan Arıkan'ın çevre odaklı vizyonu ve belediye ekiplerinin özverili çalışmaları kısa sürede sonuç verdi; Söke'nin örnek uygulamaları artık ulusal platformda yer alıyor.

SÖKE BELEDİYESİ 56 BELEDİYE ARASINDA YERİNİ ALDI

