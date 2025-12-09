DOLAR
Söke'de Arılı Kovan Desteklemesi İcmal Listesi Askıda — 19 Aralık 2025

Söke'de Arılı Kovan Desteklemesi icmal listesi 19 Aralık 2025'e kadar askıda; yetiştiriciler eksik ve hatalı bilgileri yazılı bildirmeli.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:33
Söke İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü duyurusu

Aydın’ın Söke ilçesinde Arılı Kovan Desteklenmesi’nden faydalanmak isteyen üreticiler, 19 Aralık 2025 tarihine kadar eksik evraklarını tamamlayabilecek.

"2025 üretim yılı Arılı Kovan Desteklemesi İcmal Listesi İlçe Müdürlüğümüzde 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar askıda kalacaktır. Yetiştiricilerimizin belirtilen süreye kadar askı listelerindeki bilgileri kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı bilgileri yazılı olarak İlçe Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir. Askı süresi bittikten sonra yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Değerli yetiştiricilerimize önemle duyurulur" denildi.

Önemli: Askı süresi sona erdikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yetiştiriciler, askı listelerindeki bilgileri dikkatle kontrol edip, eksik veya hatalı bilgileri yazılı olarak İlçe Müdürlüğü'ne bildirmelidir.

