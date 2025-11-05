Söke'de Hülya Toprak ile Drama Atölyesi ve Kitap Tanıtımı

Söke Belediye Meydanı'nda Çocuklar Gülümsesin Derneği'nin etkinliğinde Hülya Toprak ile drama atölyesi, kitap tanıtımı ve imza günü renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:20
Söke'de Hülya Toprak ile Drama Atölyesi ve Kitap Tanıtımı

Söke'de Hülya Toprak ile Drama Atölyesi ve Kitap Tanıtımı

Söke Belediye Meydanı renkli görüntülere sahne oldu

Söke Belediye Meydanı, Çocuklar Gülümsesin Derneği tarafından düzenlenen Hülya Toprak ile Drama Atölyesi, Kitap Tanıtımı ve İmza Günü etkinliğiyle rengarenk bir atmosfere büründü.

Etkinliğe başta anaokul öğrencileri olmak üzere çok sayıda çocuk katıldı. Minikler, derneğin hazırladığı palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve drama çalışmalarıyla doyasıya eğlendi.

Drama eğitmeni ve yazar Hülya Toprak, çocuklarla interaktif atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca çocukların yüzlerindeki tebessüm ve meydandaki neşeli görüntüler günün en anlamlı karelerini oluşturdu.

Çocuklar Gülümsesin Derneği Başkanı Erkan Bayraktar, etkinliğin amacını "Her çocuk gülümsemeyi hak ediyor. Biz de dernek olarak bunun için varız." sözleriyle özetledi. Bayraktar, Sökelilerin destekleriyle etkinlik ve kampanyaların devam edeceğini belirtti.

ÇOCUKLARA REKLİ ETKİNLİK

ÇOCUKLARA REKLİ ETKİNLİK

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi