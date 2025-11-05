Söke'de Hülya Toprak ile Drama Atölyesi ve Kitap Tanıtımı

Söke Belediye Meydanı renkli görüntülere sahne oldu

Söke Belediye Meydanı, Çocuklar Gülümsesin Derneği tarafından düzenlenen Hülya Toprak ile Drama Atölyesi, Kitap Tanıtımı ve İmza Günü etkinliğiyle rengarenk bir atmosfere büründü.

Etkinliğe başta anaokul öğrencileri olmak üzere çok sayıda çocuk katıldı. Minikler, derneğin hazırladığı palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve drama çalışmalarıyla doyasıya eğlendi.

Drama eğitmeni ve yazar Hülya Toprak, çocuklarla interaktif atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca çocukların yüzlerindeki tebessüm ve meydandaki neşeli görüntüler günün en anlamlı karelerini oluşturdu.

Çocuklar Gülümsesin Derneği Başkanı Erkan Bayraktar, etkinliğin amacını "Her çocuk gülümsemeyi hak ediyor. Biz de dernek olarak bunun için varız." sözleriyle özetledi. Bayraktar, Sökelilerin destekleriyle etkinlik ve kampanyaların devam edeceğini belirtti.

ÇOCUKLARA REKLİ ETKİNLİK