Söke'de Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlıların Açık Alan Kullanımı Kısıtlandı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kuş Gribi Uyarısı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle tüm kanatlı hayvanların açık alanda gezinti kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Müdürlük, üreticilerin ve yetiştiricilerin hızlı ve eksiksiz olarak gerekli önlemleri almasını talep etti.

Alınan Tedbirler ve Uyarılar

Göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirilmiştir. Açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak ve kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ve sulukların dış ortamda bulundurulmaması ve avcılık faaliyetleri sonucu elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı ve ölü olarak kümes hayvanları ile temas ettirilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamanın kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Kanatlı yetiştiricilerine ilanen duyurulur

Yetkililer, uygulamanın süreklilik arz etmesi gerektiğini vurgulayarak, salgın riskinin azaltılması için bireysel ve toplu tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

SÖKE İLÇE TARIM’DAN KUŞ GRİBİ RİSKİ UYARISI