Söke'de Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlıların Açık Alan Kullanımı Kısıtlandı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle kanatlı hayvanların açık alana erişimini kısıtladı, üreticilere tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:40
Söke'de Kuş Gribi Uyarısı: Kanatlıların Açık Alan Kullanımı Kısıtlandı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Kuş Gribi Uyarısı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle tüm kanatlı hayvanların açık alanda gezinti kullanımına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Müdürlük, üreticilerin ve yetiştiricilerin hızlı ve eksiksiz olarak gerekli önlemleri almasını talep etti.

Alınan Tedbirler ve Uyarılar

Göçmen kuş kaynaklı kuş gribi riski nedeniyle açık alana erişimi olan tüm kanatlı hayvanların gezinti alanı kullanımlarına kısıtlama getirilmiştir. Açıkta yetiştirilen kanatlı hayvanların kapalı barınak ve kümeslere alınması, açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ve sulukların dış ortamda bulundurulmaması ve avcılık faaliyetleri sonucu elde edilen yabani kanatlıların herhangi bir şekilde canlı ve ölü olarak kümes hayvanları ile temas ettirilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamanın kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Kanatlı yetiştiricilerine ilanen duyurulur

Yetkililer, uygulamanın süreklilik arz etmesi gerektiğini vurgulayarak, salgın riskinin azaltılması için bireysel ve toplu tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekti.

SÖKE İLÇE TARIM’DAN KUŞ GRİBİ RİSKİ UYARISI

SÖKE İLÇE TARIM’DAN KUŞ GRİBİ RİSKİ UYARISI

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı