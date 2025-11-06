Söke'de Marul Tarlalarında Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı İzleme

Söke'de marul tarlalarından hasat öncesi pestisit kalıntı numuneleri alınıp laboratuvara gönderildi; amaç sağlıklı ve güvenilir ürün sağlamak.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:27
Söke'de Marul Tarlalarında Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı İzleme

Söke'de marul tarlalarında hasat öncesi pestisit kalıntı izleme

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesindeki marul üretim alanlarında hasat öncesi pestisit kalıntı izleme çalışması gerçekleştirdi.

Numune alımı ve analiz

Üretim sürecinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tarlalardan alınan numuneler laboratuvar analizine gönderildi. Yapılan çalışmalarla ürünlerin tüketiciye güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Denetim ve üretici bilgilendirmesi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere doğru ilaçlama ve hasat aralığına uyma konularında bilgilendirmelerde bulunarak sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemini vurguladı.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MARUL ÜRETİM ALANLARINDAN NUMUNE ALARAK HASAT ÖNCESİ...

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MARUL ÜRETİM ALANLARINDAN NUMUNE ALARAK HASAT ÖNCESİ PESTİSİT KALINTI İZLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MARUL ÜRETİM ALANLARINDAN NUMUNE ALARAK HASAT ÖNCESİ...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu