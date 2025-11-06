Söke'de Marul Tarlalarında Hasat Öncesi Pestisit Kalıntı İzleme

Söke'de marul tarlalarında hasat öncesi pestisit kalıntı izleme
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın'ın Söke ilçesindeki marul üretim alanlarında hasat öncesi pestisit kalıntı izleme çalışması gerçekleştirdi.
Numune alımı ve analiz
Üretim sürecinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla tarlalardan alınan numuneler laboratuvar analizine gönderildi. Yapılan çalışmalarla ürünlerin tüketiciye güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.
Denetim ve üretici bilgilendirmesi
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere doğru ilaçlama ve hasat aralığına uyma konularında bilgilendirmelerde bulunarak sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemini vurguladı.
