Söke'de Muhtarlar Dere Temizliği, Islah ve Gölet Talebini Yetkililere iletti

Mahalle talepleri ve hazırlanan taslak plan

Söke'de mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda düzenlenen toplantıda, muhtarlar dere temizliği, dere ıslahı ve gölet yapımı gibi kritik konuları yetkili kurum temsilcilerine aktardı.

Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak da dahil olmak üzere çok sayıda muhtar katılım sağladı. Muhtarlar, mahallelerinde uzun süredir bekleyen altyapı ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarının hızla çözülmesini talep etti.

Toplantıda hazırlanan taslak planın, ilgili kurumların onayı ve koordinasyonunun ardından önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlanması bekleniyor. Muhtarlar, planın hayata geçirilmesiyle birlikte taşkın riskinin azalması ve yerel su kaynaklarının korunmasını hedefliyor.

SÖKELİ MUHTARLAR DSİ'DE