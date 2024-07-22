Söke'de Nehirde Kaybolan 62 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Aydın Söke'de Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olan bir olay gerçekleşti. Nehirde kaybolduğu düşünülen 62 yaşındaki Ramazan Yatkın'ın cansız bedeni, arama çalışmaları sonucunda bulundu.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

İki gün önce kaybolduğu bildirilen Yatkın için yapılan arama çalışmaları, bölgedeki önemli bir gelişmeyle devam etti. Alınan bilgilere göre, Büyük Menderes Nehri kıyısında bırakılmış şekilde bulunan kıyafetler, meraklı vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay Yeri İncelemeleri Yapıldı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede buldukları kıyafetlerin, Burunköy Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Ramazan Yatkın'a ait olduğunu tespit etti.

Suda Boğulma İhtimali Üzerine Harekete Geçildi

Yatkın'ın suda boğulma ihtimali göz önünde bulundurularak, AFAD ve jandarmanın arama kurtarma ile sualtı arama ekipleri görevlendirildi. Ekipler, hem suda hem de nehir kıyısında detaylı arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ceset 15 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

Uzun uğraşlar sonucu, Yatkın'ın cesedi suda girdiği yerden tam 15 kilometre uzakta, nehir yatağında bulundu. Elde edilen bulgular Yatkın'ın kaybolma sürecindeki trajik durumunu gözler önüne serdi.

Ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Nehirden çıkarılan Ramazan Yatkın'ın cesedinin, gerekli işlemler yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. Olay, hem aileyi hem de yerel halkı derinden sarstı.

Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki Ramazan Yatkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki Ramazan Yatkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolduğu değerlendirilen 62 yaşındaki Ramazan Yatkın'ın cansız bedenine ulaşıldı.