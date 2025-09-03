DOLAR
Söke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi'nde orman yangını çıktı; jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:31
Söke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Söke'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Müdahale çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve ekiplerin çalışmaları takip ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

