Söke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi'nde orman yangını çıktı; jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.