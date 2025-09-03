Söke'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Aydın'ın Söke ilçesinde, Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Müdahale çalışmaları
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Olayla ilgili gelişmeler ve ekiplerin çalışmaları takip ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.