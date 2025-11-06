Söke'de Traktör ve Motosiklet Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke Bağarası Mahallesi'nde düzenlenen eğitimle 46 traktör ve 18 motosiklet sürücüsüne trafik güvenliği bilgilendirmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:37
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte toplam 64 sürücüyü bilgilendirdi.

Eğitimin amacı ve iş birliği

Eğitim, trafik güvenliğini güçlendirmek ve kazaları önlemek için yürütülen faaliyetler kapsamında Mobil Muayene İstasyonu ekibiyle ortaklaşa gerçekleştirildi.

Traktör sürücülerine verilen bilgiler

Traktör sürücülerine Rollover Protection System (ROPS) sistemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca traktörlerin görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı ile genel trafik kuralları anlatıldı.

Motosiklet sürücülerine verilen bilgiler

Motosiklet sürücülerine koruma başlığı, gözlük ve reflektif yelek kullanımı konularında eğitim verildi.

Katılım ve materyal dağıtımı

Eğitim kapsamında 46 traktör ve 18 motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 64 araç sürücüsüne bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE OLASI KAZALARI ÖNLEMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

