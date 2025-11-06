Söke'de Traktör ve Motosiklet Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'nin Bağarası Mahallesi'nde trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte toplam 64 sürücüyü bilgilendirdi.

Eğitimin amacı ve iş birliği

Eğitim, trafik güvenliğini güçlendirmek ve kazaları önlemek için yürütülen faaliyetler kapsamında Mobil Muayene İstasyonu ekibiyle ortaklaşa gerçekleştirildi.

Traktör sürücülerine verilen bilgiler

Traktör sürücülerine Rollover Protection System (ROPS) sistemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca traktörlerin görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı ile genel trafik kuralları anlatıldı.

Motosiklet sürücülerine verilen bilgiler

Motosiklet sürücülerine koruma başlığı, gözlük ve reflektif yelek kullanımı konularında eğitim verildi.

Katılım ve materyal dağıtımı

Eğitim kapsamında 46 traktör ve 18 motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam 64 araç sürücüsüne bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

