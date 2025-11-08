Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Organ Bağışı Haftası'nda kurduğu stantla vatandaşları bilgilendirerek bağış farkındalığı oluşturdu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:58
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı

Söke Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı

Organ Bağışı Haftası kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi hastane içinde bilgilendirme standı kurdu. Stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Etkinlikte verilen mesajlar

Etkinlikte "Organ bağışı, hayat kurtarır; bir bağış, birçok insana umut olur" mesajı vurgulandı. Gün boyu süren etkinlikte vatandaşlar organ bağışı süreci hakkında bilgilendirildi; bağışta bulunmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Hastanenin açıklaması

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının toplumda duyarlılığı artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, organ bağışının yaygınlaşması için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

SÖKE DEVLET HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞI

SÖKE DEVLET HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞI

ORGAN BAĞININ ÖNEMİNİ ANLATTILAR

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik