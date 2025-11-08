Söke Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı

Organ Bağışı Haftası kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi hastane içinde bilgilendirme standı kurdu. Stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Etkinlikte verilen mesajlar

Etkinlikte "Organ bağışı, hayat kurtarır; bir bağış, birçok insana umut olur" mesajı vurgulandı. Gün boyu süren etkinlikte vatandaşlar organ bağışı süreci hakkında bilgilendirildi; bağışta bulunmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapıldı.

Hastanenin açıklaması

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının toplumda duyarlılığı artırmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, organ bağışının yaygınlaşması için benzer etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.

