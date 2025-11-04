Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk

ADÜ Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Halim Emre Zeren öncülüğünde Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı gezerek Cumhuriyet'in sanayileşme mirasını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:09
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk

Söke İşletme Fakültesi öğrencilerinden tarihe yolculuk

ADÜ öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı gezdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet tarihinin en önemli sanayi yatırımlarından biri olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı ziyaret etti.

Gezide, Fakülte öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Emre Zeren öncülüğünde Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri yer aldı. Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve günümüzde ADÜ Sümer Kampüsü olarak kullanılan tarihi fabrika alanı, katılımcıları geçmişle bugün arasında bir köprüye taşıdı.

Sümerbank Basma Fabrikası, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileşme hamlesinin simgesi olmasının yanı sıra "Sosyal Fabrika" anlayışının somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler, fabrikanın üretim bölümlerini, tarihi yapıları ve dönemin sosyal yaşam alanlarını yakından inceledi.

Gezide özellikle fabrikanın sembolü haline gelen "Gıdı Gıdı" treni, öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği unsurlar arasında yer aldı.

Prof. Dr. Halim Emre Zeren gezinin kazandırdıklarını şöyle özetledi: "Öğrencilerimiz burada sadece bir fabrika değil, Cumhuriyetin üretim ruhunu da tanıma fırsatı buldu. Gezinin öğrencilerimiz açısından hem kültürel hem de akademik açıdan anlamlı bir deneyim olduğunu düşünüyorum".

Bu ziyaret, öğrencilerin hem tarih bilincini güçlendirmeyi hem de kamu yönetimi perspektifinden sanayi mirasını yerinde gözlemlemelerini sağladı.

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN TARİHİ YOLCULUK

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN TARİHİ YOLCULUK

NAZİLLİ SÜMERBANK BASMA FABRİKASI GEZİSİ GEÇMİŞLE BUGÜNÜ BULUŞTURDU

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti