Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk

ADÜ öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı gezdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Cumhuriyet tarihinin en önemli sanayi yatırımlarından biri olan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nı ziyaret etti.

Gezide, Fakülte öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Emre Zeren öncülüğünde Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri yer aldı. Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve günümüzde ADÜ Sümer Kampüsü olarak kullanılan tarihi fabrika alanı, katılımcıları geçmişle bugün arasında bir köprüye taşıdı.

Sümerbank Basma Fabrikası, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayileşme hamlesinin simgesi olmasının yanı sıra "Sosyal Fabrika" anlayışının somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler, fabrikanın üretim bölümlerini, tarihi yapıları ve dönemin sosyal yaşam alanlarını yakından inceledi.

Gezide özellikle fabrikanın sembolü haline gelen "Gıdı Gıdı" treni, öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği unsurlar arasında yer aldı.

Prof. Dr. Halim Emre Zeren gezinin kazandırdıklarını şöyle özetledi: "Öğrencilerimiz burada sadece bir fabrika değil, Cumhuriyetin üretim ruhunu da tanıma fırsatı buldu. Gezinin öğrencilerimiz açısından hem kültürel hem de akademik açıdan anlamlı bir deneyim olduğunu düşünüyorum".

Bu ziyaret, öğrencilerin hem tarih bilincini güçlendirmeyi hem de kamu yönetimi perspektifinden sanayi mirasını yerinde gözlemlemelerini sağladı.

