Söke Ovası'nda Tarımsal Sulama Aksamaları: DSİ'den Açıklama

Sulama Sezonunda Aksamalar

Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü, Söke Ovası'nda yaşanan ikinci sulama aksamaları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 2024 yılı besin sulama sezonunda aksaklıklar yaşanmaktadır.

Kurak Geçen Bahar Ayları Etkili Oldu

Açıklamada, özellikle Büyük Menderes Havzası'nda bahar aylarının tamamen yağışsız geçtiği vurgulanarak, Haziran ayının son 45 yılın en sıcak ayı olduğu kaydedildi. Bu durum, sulama için yeterli suyun depolanamamasına neden oldu.

Planlama ve Uygulamalar

DSİ, 1 Nisan 2024 tarihinde Aydın Valiliği tarafından alınan bir karar doğrultusunda, her tarımsal parsel için sulama suyu verilmesi planlandığını açıkladı. Çiftçi temsilcilerine ve sektör paydaşlarına bu konuda bilgi verilmişti.

Aksamalar ve Çözüm Süreci

2 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Aydın ilinde ikinci sulamaların tamamlandığı duyurulmuştur. Ancak, havzada yaşanan kaçak sulama uygulamaları nedeniyle Söke Ovası'ndaki sulamalarda aksaklıklar yaşanmaktadır. DSİ, bu durumun farkında olduğunu ve sulama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sonuç olarak, Söke Ovası'ndaki sulama süreçlerinin en kısa sürede tamamlanacağı taahhüt edilmiştir.