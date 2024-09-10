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Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım Bakanı Yumaklı, Söke pamuğunun AB'den tescillenmesini duyurdu. Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 27'ye çıktı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 08:50
Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27. ürünü olarak Söke pamuğunu duyurdu.

Yumaklı'dan Açıklama

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu sözlerle açıkladı: "Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu. Coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

Türkiye'nin Tescilli Ürünleri

Söke pamuğuyla birlikte, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında aşağıdakiler de yer alıyor:

  • Gaziantep baklavası
  • Aydın inciri
  • Malatya kayısısı
  • Aydın kestanesi
  • Milas zeytinyağı
  • Bayramiç beyazı
  • Taşköprü sarımsağı
  • Giresun tombul fındığı
  • Antakya künefesi
  • Suruç narı
  • Çağlayancerit cevizi
  • Gemlik zeytini
  • Edremit zeytinyağı
  • Milas yağlı zeytini
  • Ayaş domatesi
  • Maraş tarhanası
  • Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
  • Ezine peyniri
  • Safranbolu safranı
  • Aydın memecik zeytinyağı
  • Araban sarımsağı
  • Osmaniye yer fıstığı
  • Bingöl balı
  • Bursa şeftalisi
  • Hüyük çileği
  • Bursa siyah inciri
  • Söke pamuğu

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