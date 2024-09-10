Söke Pamuğu AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27. ürünü olarak Söke pamuğunu duyurdu.

Yumaklı'dan Açıklama

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şu sözlerle açıkladı: "Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu. Coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

Türkiye'nin Tescilli Ürünleri

Söke pamuğuyla birlikte, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri arasında aşağıdakiler de yer alıyor: