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Solar Orbiter, Güneş'in Yüzeyinde En Yüksek Çözünürlükte Görüntüler Elde Etti

Solar Orbiter, Güneş'in fotosferine dair yüksek çözünürlüklü görüntülerle manyetik alan haritasını çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:46
Solar Orbiter, Güneş'in Yüzeyinde En Yüksek Çözünürlükte Görüntüler Elde Etti

Solar Orbiter'in Devrim Niteliğindeki Görüntüleri

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gözlem uydusu Solar Orbiter, Güneş'in görünür yüzeyine dair şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde etti. Bu görüntüler ile Güneş'in manyetik alanı ve yüzey hareketlerinin ayrıntılı bir haritası çıkarıldı.

74 Milyon Kilometreden Elde Edilen Görüntüler

ESA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamalara göre, Solar Orbiter, 74 milyon kilometre mesafede Güneş'in fotosferinin 4 farklı görüntüsünü, görüntüleyici araçlarından ikisini kullanarak yakaladı. 22 Mart 2023'te çekilen bu görüntülerde, Güneş'in üst katmanında bulunan plazma akışları ve yüzeyindeki güneş lekeleri gözlemlenebildi.

Yüksek Çözünürlük ile Manyetik Alan Analizi

Açıklamada, elde edilen görüntülerin, Güneş'in fotosferinin en yüksek çözünürlükteki tam görünümlerini sağladığı ve bu veriler yardımıyla Güneş'in karmaşık manyetik alanı ile yüzey hareketlerini ayrıntılı bir şekilde gösteren haritaların çıkarıldığı kaydedildi.

Bu denli yakın bir mesafeden kaydedilen yüksek çözünürlüklü görüntülerin, Güneş'in manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılmasına ışık tutacağı ifade edildi.

Solar Orbiter'ın Misyonu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen Solar Orbiter, Şubat 2020'de ABD'nin Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı. Sensörler ve kameralarla donatılan bu uydu, Güneş'e en fazla 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak yıldızın manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmeyi amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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