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Solingen’de Bıçaklı Saldırı Kurbanları İçin Anma Töreni

Almanya'da Solingen kentinde bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirenler için anma etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:00
Solingen’de Bıçaklı Saldırı Kurbanları İçin Anma Töreni

Solingen’de Terör Saldırısı Kurbanları Anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde, 23 Ağustos'ta hayatını kaybeden 3 kişinin anısına bir tören gerçekleştirildi. Törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, terör saldırılarının toplumu bölmeyi hedeflediğini ifade ederek, birlik olma çağrısı yaptı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Steinmeier, anma törenine katılan Başbakan Olaf Scholz ile birlikte yaptığı konuşmada, "Terör saldırıları bizi toplum olarak bölmeyi amaçlıyor. Bunun olmasına izin vermeyelim" dedi. Düzensiz göçle mücadelede daha fazla eylem yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek birkaç yılın en önemli konusu göç meselesi olmalıdır" şeklinde konuştu.

Yerel Yetkililerden Destek Mesajı

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, saldırıyı "barbarca bir terör" olarak nitelendirerek, Solingen'de yaşanan olayların ardından sığınma ve göç politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise toplumsal birliğin önemine dikkat çekerek, "Bu saldırı yalnızca birkaç kişiyi değil, hepimizi hedef aldı" dedi.

Saldırı Yaşanan Olay

Solingen'deki Çeşitlilik Festivali'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşındaki iki erkek ile 56 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ayrıca, 4’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçmış, ardından yapılan çalışmalar neticesinde Suriye vatandaşı Issa Al H. tutuklanmıştır.

Güvenlik Önlemleri

Saldırının ardından Almanya genelinde güvenlik ve iltica alanında daha sıkı önlemler talep edilmiştir. Cumhurbaşkanı Steinmeier, anma etkinliği sonrası saldırı kurbanlarının aileleriyle de bir araya gelerek destek sundu.

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