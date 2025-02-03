Solingen'deki Kundaklama Olayında Zanlı Suçunu İtiraf Etti

Solingen'de Kundaklama Olayının Zanlısı İtiraf Etti

Almanya'nın Solingen kentinde, Mart 2024'te gerçeğe dönüşen bir kundaklama olayında dört Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı Daniel S, bu suçlamaları kabul etti.

Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde İfade Verdi

40 yaşındaki Daniel S, Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde kendisine yöneltilen dört cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamalarını kabul etti. S, daha önce de aynı binada kundaklama girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Yangının Seyri ve Sonuçları

Olay, 24 Mart 2024'ü 25 Mart'a bağlayan gece, eski bir binanın merdiven boşluğunda başlatılan yangınla birlikte incelemelere maruz kaldı. Bilirkişi raporuna göre, yangın "baca etkisi" ile kısa sürede çatıya sıçradı. Yapılan araştırmada, kundaklamada kullanıldığı düşünülen yanıcı maddelerin bodrum katında bulunduğu tespit edildi.

Yaralılar ve Ölüm Olayı

Yangın sonucunda, aynı aileden biri bebek, biri 3 yaşındaki iki çocuk ile birlikte 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirdi. Üç kişi ise ağır yaralandı. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada olayla ilgili olarak ellerinde herhangi bir yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Uyuşturucu Kullanımı ve Anlaşmazlık

Ayrıca, Daniel S'nin mahkemede yapılan savunmasında, 21 Ocak’ta yargılanmaya başlanan zanlının, kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığına dikkat çekildi. Daniel S'nin aynı binada yaşadığı ve ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadığı bilgisi de mevcut.