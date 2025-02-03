DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

Solingen'deki Kundaklama Olayında Zanlı Suçunu İtiraf Etti

Almanya'nın Solingen kentindeki kundaklama olayının zanlısı Daniel S, 4 kişinin ölümüne neden olduğu suçunu kabul etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:42
Solingen'deki Kundaklama Olayında Zanlı Suçunu İtiraf Etti

Solingen'de Kundaklama Olayının Zanlısı İtiraf Etti

Almanya'nın Solingen kentinde, Mart 2024'te gerçeğe dönüşen bir kundaklama olayında dört Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirdi. Olayın zanlısı Daniel S, bu suçlamaları kabul etti.

Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde İfade Verdi

40 yaşındaki Daniel S, Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde kendisine yöneltilen dört cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamalarını kabul etti. S, daha önce de aynı binada kundaklama girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

Yangının Seyri ve Sonuçları

Olay, 24 Mart 2024'ü 25 Mart'a bağlayan gece, eski bir binanın merdiven boşluğunda başlatılan yangınla birlikte incelemelere maruz kaldı. Bilirkişi raporuna göre, yangın "baca etkisi" ile kısa sürede çatıya sıçradı. Yapılan araştırmada, kundaklamada kullanıldığı düşünülen yanıcı maddelerin bodrum katında bulunduğu tespit edildi.

Yaralılar ve Ölüm Olayı

Yangın sonucunda, aynı aileden biri bebek, biri 3 yaşındaki iki çocuk ile birlikte 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirdi. Üç kişi ise ağır yaralandı. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada olayla ilgili olarak ellerinde herhangi bir yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Uyuşturucu Kullanımı ve Anlaşmazlık

Ayrıca, Daniel S'nin mahkemede yapılan savunmasında, 21 Ocak’ta yargılanmaya başlanan zanlının, kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığına dikkat çekildi. Daniel S'nin aynı binada yaşadığı ve ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadığı bilgisi de mevcut.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!