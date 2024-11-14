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Solomon Adaları'nda Dünyanın En Büyük Mercan Kolonisi Keşfedildi

Solomon Adaları'nda keşfedilen mercan koloni, dünyanın en büyük mercan yapısı olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:44
Solomon Adaları'nda Dünyanın En Büyük Mercan Kolonisi Keşfedildi

Solomon Adaları'nda Büyük Keşif

Okyanusya'nın gözde ülkesinde, Solomon Adaları'nda, "dünyanın en büyük mercan kolonisi" keşfedildi.

National Geographic'in Raporuna Göre

İlgili keşif, National Geographic dergisinde yer aldı. Pasifik Okyanusu'ndan iklim değişikliğinin etkilerini araştıran videografiker Manu San Felix, Ekim ayında gerçekleştirdiği dalışlar sırasında bu olağanüstü mercan yapısını keşfetti.

Büyüklüğüyle Dikkat Çekiyor

Mercan kolonisinin boyutları, 34 metre genişliği, 32 metre uzunluğu ve 5.5 metre yüksekliği ile oldukça etkileyici. Felix, bu mercan yapısının dünyanın en büyük mercan kolonisi olduğunu vurguladı.

Doğanın Eşsiz Mucizesi

Milyonlarca polipten meydana gelen bu koloni, dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinadan bile daha büyük. Bilim insanları, yaklaşık 300 yaşında olduğu tahmin edilen mercan kolonisinin, aşırı avlanma ve küresel ısınma gibi önemli tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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