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Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'na Ait 202 Top Mermisi Bulundu

Solomon Adaları'ndaki bir okulda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 202 adet top mermisi bulundu. Olay güvenlik önlemleri ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:37
Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'na Ait 202 Top Mermisi Bulundu

Solomon Adaları'nda Tarihi Mühimmat Keşfi

Okyanusya'nın güzel ülkesi Solomon Adaları'nda, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmasında İkinci Dünya Savaşı'na ait 202 top mermisi bulundu. Bu topların, savaş döneminde ABD tarafından kullanılmadığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Olay, Nicholas Anglikan Koleji görevlilerinin müştemilat önünde, kanalizasyon için çukur kazmaları sırasında gerçekleşti. Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü (RSIPF) tarafından yapılan resmi açıklamada, bu cephaneliğin keşfedildiği ifade edildi.

Mühimmatın Taşınması ve Güvenlik Önlemleri

RSIPF müfettişlerinden Clifford Tunuki, çıkarılan mühimmatın Avustralya Savunma Güçleri desteğiyle Ada'nın kuzeyindeki Hell's Point bölgesine taşındığını bildirdi. Tunuki, güvenli bir şekilde imha edilmesi beklenen mermilerin, halkın kazı yaparken dikkatli olmaları ve şüpheli nesne gördüklerinde polise bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Okulda, bu taşınma işlemi sırasında herhangi bir kazanın önüne geçmek amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

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