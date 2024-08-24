SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da Gösteri Uçuşu Yapacak

SOLOTÜRK'ün Gösteri Uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos'ta İstanbul'da bir gösteri uçuşu yapacağını duyurdu.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, SOLOTÜRK saat 18.00'de Yenikapı Meydanı'nda havalanacak.
Akrobasi Gösterileri
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında yer alan "İstanbul" temalı paylaşımda, F-16 uçağıyla gerçekleştirilen etkileyici akrobasi hareketleri için tanıtım videoları paylaşıldı. İzleyiciler, bu muhteşem gösteriyi kaçırmamak için sabırsızlanıyor.