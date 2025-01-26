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SOLOTÜRK Antalya'da Akrobasi Uçuşlarına Devam Ediyor

SOLOTÜRK'ün Antalya'daki akrobasi eğitim uçuşları, vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:46
SOLOTÜRK Antalya'da Akrobasi Uçuşlarına Devam Ediyor

SOLOTÜRK'ün Eğitim Uçuşları Antalya'da Devam Ediyor

Türk Hava Kuvvetlerinin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'da deniz üstünde gerçekleştirdiği eğitim uçuşlarıyla dikkat çekti. Antalyalılar ve turistler, bu görkemli gösteriyi büyük bir heyecanla izledi.

Deniz üstü eğitimleri çerçevesinde Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK, sergilediği akrobatik manevralarla izleyicilerin gözlerini kamaştırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri de bu muhteşem anları cep telefonlarıyla kaydederek unutulmaz anılar biriktirdi.

SOLOTÜRK’ün eğitim uçuşları, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.

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