SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor

SOLOTÜRK, Antalya'da Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürüyor. Devam eden eğitimler kapsamında, Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında gösteri yapıldı.

Açık havada uçuşu izlemek için sahile gelen yerli ve yabancı turistler, bu muhteşem gösteriyi ilgiyle takip etti. Uçuş sırasında, pilotların yaptığı çeşitli akrobatik hareketler izleyenlerin dikkatini çekti. Birçok kişi, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirmek için uğraştı.

Öte yandan, sahil güvenlik botu, uçuş sırasında güvenlik önlemlerini almak üzere açık alanda görevdeydi. SOLOTÜRK’ün eğitim uçuşları, 30 Ocak’a kadar devam edecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşunu sürdürüyor.