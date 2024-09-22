SOLOTÜRK Belçika'nın Gökyüzünde Şov Yaptı

SOLOTÜRK Belçika Hava Gösterisinde Sahne Aldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin göz alıcı akrobasi timi SOLOTÜRK, Belçika'nın Hechtel-Eksel kasabasında yapılan uluslararası hava gösterisinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanicole Havacılık Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, birçok ülkenin katılımına sahne oldu.

Birçok Ülkeden Katılımcılar

SOLOTÜRK'ün yanı sıra, gösteride Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda gibi birçok ülkeden akrobasi ekipleri yer aldı.

İzleyicilerden Yoğun İlgi

Gösteri sırasında yaklaşık 250 bin kişi, Türk pilotların üstün performansını alkışlarla destekledi. Performansın açıklamaları ise İngilizce ve Flamanca yapılarak izleyicilerin gösteriyi daha iyi anlayabilmeleri sağlandı. Seyirciler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi.

Hayranlar İmza Peşinde

Gösterinin sonunda SOLOTÜRK standı önünde yüzlerce hayran Türk pilotlardan imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca, SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümüne özel formasyon uçuşuna da katılma fırsatı buldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.