DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.553,85 0,88%

SOLOTÜRK Belçika'nın Gökyüzünde Şov Yaptı

SOLOTÜRK ekibi, Belçika'da düzenlenen uluslararası hava gösterisinde muhteşem bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:02
SOLOTÜRK Belçika'nın Gökyüzünde Şov Yaptı

SOLOTÜRK Belçika Hava Gösterisinde Sahne Aldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin göz alıcı akrobasi timi SOLOTÜRK, Belçika'nın Hechtel-Eksel kasabasında yapılan uluslararası hava gösterisinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanicole Havacılık Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, birçok ülkenin katılımına sahne oldu.

Birçok Ülkeden Katılımcılar

SOLOTÜRK'ün yanı sıra, gösteride Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda gibi birçok ülkeden akrobasi ekipleri yer aldı.

İzleyicilerden Yoğun İlgi

Gösteri sırasında yaklaşık 250 bin kişi, Türk pilotların üstün performansını alkışlarla destekledi. Performansın açıklamaları ise İngilizce ve Flamanca yapılarak izleyicilerin gösteriyi daha iyi anlayabilmeleri sağlandı. Seyirciler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi.

Hayranlar İmza Peşinde

Gösterinin sonunda SOLOTÜRK standı önünde yüzlerce hayran Türk pilotlardan imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca, SOLOTÜRK, F-16 uçaklarının 50. yıl dönümüne özel formasyon uçuşuna da katılma fırsatı buldu.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi....

Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, Belçika'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine SOLOTÜRK'ün yanı sıra aralarında Belçika, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Kanada, İsveç, İsviçre, Slovenya, Polonya ve İrlanda’nın da olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'da Yağışların Etkilerini İnceledi
3
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Yanlısı Dezenformasyona Tepki
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti
6
Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları