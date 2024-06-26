SOLOTÜRK Finlandiya'da Vaasa Airshow'da nefes kesti

Türkiye'nin gururu SOLOTÜRK, Finlandiya'da düzenlenen Vaasa Airshow kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarıyla büyük beğeni topladı. SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video, etkinliğe dair heyecan verici anları gözler önüne serdi.

Vaasa Airshow'da yer almak için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK ekibi, toplamda dört saat süren bir yolculuğun ardından Finlandiya'ya ulaştı. Bu süreçte, SOLOTÜRK'e ait iki F-16 ve 101. Asena Filo Komutanlığına ait bir tanker uçak yer aldı.

GÖSTERİ UÇUŞLARI

SOLOTÜRK, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri uçuşları sırasında ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, kobra hareketi gibi özel manevralar sergilenirken, dünyada sadece SOLOTÜRK'ün gerçekleştirebildiği F-16 savaş uçağının en yavaş uçurulabilme hareketi de büyük ilgi gördü.

Gösteri uçuşları, SOLOTÜRK Kol Komutanı Binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK Gösteri Pilotu Binbaşı Yasin Dikkule tarafından icra edildi. İki yetenekli pilot, performanslarıyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

GÖSTERİNİN ÖZEL HAREKETLERİ

Vaasa Airshow'da sergilenen bazı özel hareketler, havacılık tutkunları tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Bu hareketlerden bazıları şunlardı:

Ters Kalkış: Uçağın ters yönde kalkış yapması, izleyicilere nefes kesici anlar yaşattı.

SOLOTÜRK Tonosu: Uçağın kendi ekseni etrafında döndüğü bu hareket, yüksek bir pilotaj becerisi gerektiriyor.

Kobra Hareketi: Uçağın ani bir manevrayla dik bir şekilde yükselip ardından hızla alçalması, izleyicilerden büyük alkış aldı.

En Yavaş Uçurabilme Hareketi: Dünyada sadece SOLOTÜRK'ün gerçekleştirebildiği bu hareket, F-16 savaş uçağının limitlerini zorlayarak en yavaş uçurulabilmesini içeriyor.

Görevlerini başarıyla tamamlayan SOLOTÜRK ekibi, gösteri uçuşlarının ardından yurda dönüş yaptı. Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden ekip, bu başarılarıyla havacılık alanında Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

