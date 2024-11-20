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SOLOTÜRK, Gelibolu'da 26 Kasım Gösteri Uçuşu Gerçekleştiriyor

SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluşu için 26 Kasım'da görkemli bir gösteri uçuşu yapacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 16:25
SOLOTÜRK, Gelibolu'da 26 Kasım Gösteri Uçuşu Gerçekleştiriyor

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 26 Kasım tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Gelibolu'nun kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK'ün sahne alacağı belirtilirken, etkinlikler programı oldukça dikkat çekici unsurlar içeriyor.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında, Çanakkale Deniz Savaşı'nda büyük rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak amacıyla 2011 yılında aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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