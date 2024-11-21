SOLOTÜRK, Gelibolu'nun Kurtuluşu Etkinliklerinde Çanakkale'de Uçacak

SOLOTÜRK, Çanakkale Semalarında Uçuş Yapacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı gösteri ekibi SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale üzerinde muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Uçuş Programı

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, ekip ilk olarak 22 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Piri Reis Kordonu üzerinde çevre tanıma uçuşu yapacağını duyurdu. Devamında, 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da aynı bölgede prova uçuşu gerçekleştirilecek.

SOLOTÜRK'ün büyük gösteri uçuşu ise 26 Kasım Salı günü saat 16.00'da yapılacak. Bu görkemli etkinlik, havacılık tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.