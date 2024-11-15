SOLOTÜRK, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Girne kenti semalarında etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşların Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlik

Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izlemek üzere Girne'deki kordon boyuna akın etti. Kentteki trafik neredeyse durma noktasına gelirken, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde sergilediği manevralar vatadaşlar tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı.

Gösteriyi İzlemek İçin Denize Açılan Tekneler

Etkinliğe katılan onca tekne sahibi, gösteriyi daha iyi izlemek için denize açılarak bu özel anı paylaşmak üzere hazırlıklarını yaptı. SOLOTÜRK'ün sergilediği gösteri, hem görsel bir şölen hem de ulusal bir gurur kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.