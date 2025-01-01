SOLOTÜRK Mersin'de Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Mersin'de Uçuş Provası Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne hazırlık amacıyla prova uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuşlar, ilk olarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çevre tanıma uçuşları ile başladı. Daha sonra aynı noktada gerçekleştirilen prova uçuşları, Mersin sahil bandında birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı etkileyici akrobasi hareketlerini cep telefonları ile kaydetmek için yarıştı. Prova uçuşlarının yanı sıra meydanda kurulan SOLOTÜRK standında ise vatandaşlar çeşitli ürünler satın alma fırsatı buldu.

SOLOTÜRK timi, gösteri uçuşunu 3 Ocak Cuma günü saat 15.00'te aynı nokta üzerinden gerçekleştirecek. Tüm Mersinliler bu heyecan dolu gösteriye davetlidir.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ü, sahil bandında çok sayıda vatandaş izledi.