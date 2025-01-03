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SOLOTÜRK, Mersin Kurtuluşu'nda Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, Mersin'in kurtuluş yıl dönümünde akrobasi gösterisiyle gökyüzünü renklendirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 17:56
SOLOTÜRK, Mersin Kurtuluşu'nda Büyüleyici Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde göz alıcı bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mersin semalarındaki gösterinin yönetimini Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı üstlenirken, organizasyonda Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir da önemli bir rol aldı. Sunumu ise Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi. Ses koordinasyonu, Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı tarafından sağlandı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran kalabalık, SOLOTÜRK pilotunun ustaca yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydederek unutulmaz anlar yaşadı. Gösteri, izleyenlerden büyük bir alkış aldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonu düzenleyen ekiplere gösteri için teşekkürlerini sundu.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandını dolduran vatandaşlar SOLOTÜRK pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri izledi.

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