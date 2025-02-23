SOLOTÜRK Pilotları Gençlerle Buluşarak Havacılık Tutkusunu Paylaştı

Havacılıkta Yeni Ufuklar: SOLOTÜRK Pilotlarının Gençlerle Buluşması

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Köklerden Göklere Projesi kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, gençler ile bir araya geldi. Etkinlik, Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Savaş Uçaklarının Gizemli Dünyası

SOLOTÜRK pilotları, gösteri uçuşlarının hazırlanma süreçleri, modern savaş uçaklarının yüksek manevra kabiliyeti, pilotaj eğitimi aşamaları ve uçuş sırasında karşılaşılan fiziksel zorluki detaylı bir biçimde anlattı. Öğrenciler, pilotların deneyimlerini dinlerken, savaş uçaklarının yer çekimi altında manevra yeteneklerini ve insan vücudunun bu hızlara adaptasyon sürecini öğrenerek bilgi dağarcıklarını genişletme fırsatı buldu.

Pilot Olmanın Zorlukları ve Heyecanı

Etkinlikte, SOLOTÜRK ekibi, pilotların dayanıklılık kazanmak için aldıkları eğitimleri ve uçuş simülasyonlarından elde edilen görüntüleri paylaşarak öğrencilere, adeta bir pilotun gözünden gökyüzünü görme deneyimi sundu. Katılımcılar, bu sayede havacılığa yönelik yeni bir bakış açısı kazandı.

Havacılık Kulüpleri Projelerini Sergiledi

Ayrıca, havacılık kulüplerine üye öğrencilerin hazırladığı uçak, roket ve hava araçlarının sergisi de etkinlikte yerini aldı. SOLOTÜRK pilotları, bu projeleri tek tek inceleyerek öğrencilere geliştirme önerilerinde bulundu.

Unutulmaz Hatıralar

Etkinliğin sonunda, SOLOTÜRK pilotları öğrencilere imzalı posterler hediye ederek, anılarını ölümsüzleştirdi. Köklerden Göklere Projesi, gençlerin bilim, teknoloji ve havacılık ile iç içe olmalarını teşvik ederek, geleceğin pilotları, mühendisleri ve bilim insanları olmalarına destek olmayı amaçlıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür projelerle gençlerin havacılık alanındaki hayallerine kanat açmayı sürdürecek.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Köklerden Göklere Projesi" kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK pilotları, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.