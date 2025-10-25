SOLOTÜRK'ten Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Antalya Havalimanı'ndan havalanan SOLOTÜRK, Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde etkileyici bir gösteri sundu.

Gösteri ve İzleyici Yoğunluğu

SOLOTÜRK pilotlarının gerçekleştirdiği akrobasi hareketleri kentin birçok noktasından izlenebildi. Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle takip etti.

Ören yerinden gösteriyi izlemek isteyenler antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.